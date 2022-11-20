كشف برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يتم تطبيق شهادة الإشغال “اتمام بناء” على الطلبات الجديدة فقط، وتوفير شهادة الإشغال “اتمام بناء” تهدف لضمان جودة المباني والبناء خلال المهلة المحددة.

وأوضح برنامج سكني أن كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني.

وتابع:”سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب”.