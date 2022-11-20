تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وأخبارا حول إصابة الفنان المصري رامز جلال بالعمى في العين اليسرى، بسبب إصابة تعرض لها، وأنه اضطر أن يعتزل تقديم برامج المقالب التي اعتاد عليها الجمهور كل عام في شهر رمضان المبارك.

وقالت الفنانة نهال عنبر، مسئول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية،نعلقة على هذه الأخبار المتداولة: “معنديش معلومة، لكن أعتقد غالبا أنها هتكون شائعة زي بقية الشائعات اللي بتنتشر”.

يذكر أنه لم يخرج رامز جلال، حتى الآن لتأكيد صحة هذه الأخبار أو نفيها، وهذا ما أثار قلق محبيه الذين يتساءلون عن صحة الموضوع والاطمئنان عليه.