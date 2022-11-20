كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن مجموعة من النصائح للمساعدة في تخفيف الضغوطات النفسية، بالتزامن مع اليوم العالمي للرجل.

وحث مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، على الاعتناء بالنفس من خلال ممارسة الرياضة باستمرار، وتناول غذاء متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الهوايات أو الأنشطة المفضلة خلال اليوم.

ودعا للتواصل مع من حوله، والتعبير عن الضغوطات التي يواجهها مع الأهل أو الأصدقاء أو متخصص، إلى جانب الحصول على المساعدة من خلال التحدث مع مختص في حال الحاجة للاستشارة، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت أن الرجال أقل اعترافاً بحالات المزاج السلبية التي تواجههم، وأيضاً الأقل في طلب الحصول على الاستشارة الطبية التي يحتاجونها.