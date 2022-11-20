فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بإطلالتها المفعمة بالأنوثة والجاذبية أثناء إحيائها إحدى حفلاتها الغنائية بمصر.

وظهرت إليسا بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا من أعلى وفضفاض من أسفل، مزين بالريش الناعم من على الصدر، صمم من قماش ناعم باللون الأصفر وبلغ ثمنه الـ 4590 يورو، مما يقدر بـ 115 ألف جنيه، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بالألماس.

واختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.