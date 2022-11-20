علّقت وزارة السياحة على الفيديو المتداول لأحد المباني السكنية الخاصة في محافظة ينبع، والذي تم وصفه بأنه منشأة للإيواء السياحي فندق ويقدم خدمات للسياح.

وأشارت وزارة السياحة إلى أن المقطع المتداول يتنافى مع الواقع الفعلي للمبنى، حيث إنه يتضمن عدداً من الشقق السكنية التي يتم تأجيرها بشكل شهري أو سنوي، أو من خلال منصات الحجز العالمية للمساكن الخاصة.

وتابعت أن هذا النوع لا يُعد من أنواع الإيواء السياحي الواقعة ضمن اختصاص الوزارة، مبينة أنها ستطبق النظام وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حق كل من ينتج عنه أي ممارسات تؤثر على سمعة السياحة في المملكة.