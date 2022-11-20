دشن مستشفى الصحة النفسية بجدة، مبادرة الاستشارات النفسية بمشاركة أكثر من ٣٠ مختص في المستشفى لمدة شهر كامل؛ وذلك بالتعاون مع جمعية زمزم من خلال مكاتب الجمعية المنتشرة في مدينة جدة.

وقال الدكتور عادل باعيسى مدير إدارة التوعية و الإعلام و العلاقات في مستشفى الصحة النفسية بجدة، إن الهدف من المبادرة هو تقديم الاستشارات النفسية و الدعم النفسي والتوجيه في المواضيع النفسية المختلفة.

وأوضح عادل باعيسى، أن المبادرة تهدف إلى الرد على استفسارات الجمهور و تقديم النصائح الطبية في المواضيع النفسية و الاجتماعية.