أكدت مراجعة محدّثة للأدبيات الطبية أن عدد الحيوانات المنوية البشرية قد تراجع بنسبة تفوق 50٪ في جميع أنحاء العالم، خلال الخمسين عاما الماضية.

وقد يترك ذلك تأثيرات مهمة على التكاثر البشري؛ حيث رأى الباحثون أن ذلك قد ينذر أيضا بتدهور صحة الرجال عموما، حيث أن جودة السائل المنوي مؤشر هام على الصحة العامة.

وتسببت المراجعة واستنتاجاتها في إثارة جدلا بين خبراء خصوبة الرجال، ويقول البعض إن النتائج حقيقية وملحة، لكن البعض الآخر يقول إنهم غير مقتنعين بالبيانات لأن طرق حساب الحيوانات المنوية قد تغيرت كثيرا بمرور الزمن، بحيث لا يمكن مقارنة الأرقام التاريخية مع تلك الحديثة.

وقرر الباحثون أن عدد الحيوانات المنوية انخفض بشكل مرئي أكثر من 1٪ سنويا بين عامي 1973 و2018، وخلصت الدراسة إلى أن متوسط ​​عدد الحيوانات المنوية على مستوى العالم قد انخفض بنسبة 52٪ بحلول عام 2018.

ووجد الباحثون، أن الانخفاض بعدد الحيوانات المنوية يبدو أنه يتسارع، من متوسط ​​1.16٪ سنويا بعد عام 1973 إلى 2.64٪ سنويا بعد عام 2020، فيما انخفض متوسط ​​عدد الحيوانات المنوية من 104 ملايين إلى 49 مليون لكل مليلتر بين عامي 1973 و2019، ويُعتقد أن عدد الحيوانات المنوية الطبيعي يزيد عن 40 مليون لكل مليلتر.