أكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر أن مسيرة التنمية الاقتصادية انطلقت منذ توحيد المؤسس حتى أصبحت من أكبر اقتصاديات العالم في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال العبد القادر :” المملكة كانت ملتقى قوافل التجارة قديما في الشرق والغرب، كما أعز الله هذا البلد في أن تكون قبلة المسلمين، فيما ازدهرت في الحركة التجارية”.

وأضاف ” صدر اول نظام للغرف التجارية عام ١٩٤٩، ومن ذلك الوقت إلى اليوم فإن عدد الغرف التي تأسست ٨ ٢ غرفة على مستوى المملكة “.