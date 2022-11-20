“الجاسر”: مواجهة الأخضر والأرجنتين تذكرني بمواجهة الهلال وتشلسي وهذه الأجواء لمصلحتنا (فيديو)

تحدث الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر عن مواجهة الأخضر والأرجنتين، لافتاً إلى أن هذه الأجواء من مصلحة المنتخب الوطني.
وقال الجاسر :” الأمر الجيد أن جماهير الأرجنتين تقول أن هذه المباراة هي تدريب بالنسبة لهم وأنهم سيفوزون، أرى أن تشاؤمنا وثقة الأرجنتين هي أفضل طريقة لنا لنخوض فيها المباراة”.
وأضاف ” دائما نراهن على روح اللاعب السعودي وحماسه وقتاليته وفاعه عن اسم بلده، يمكن هذه المواجهة تذكرني بمباراة الهلال وتشيلسي حيث سيكون فيها حماس كبير وقتال “.
فيديو | الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر: مواجهة السعودية والأرجنتين تذكرني بمواجهة الهلال وتشلسي وهذه الأجواء من مصلحتنا #كأس_العالم_2022#المنتصف pic.twitter.com/knj7doG6nT
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 19, 2022
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