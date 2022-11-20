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“الجاسر”: مواجهة الأخضر والأرجنتين تذكرني بمواجهة الهلال وتشلسي وهذه الأجواء لمصلحتنا (فيديو)

منذ 26 دقيقة
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&#8220;الجاسر&#8221;: مواجهة الأخضر والأرجنتين تذكرني بمواجهة الهلال وتشلسي وهذه الأجواء لمصلحتنا (فيديو)
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تحدث الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر عن مواجهة الأخضر والأرجنتين، لافتاً إلى أن هذه الأجواء من مصلحة المنتخب الوطني.

وقال الجاسر :” الأمر الجيد أن جماهير الأرجنتين تقول أن هذه المباراة هي تدريب بالنسبة لهم وأنهم سيفوزون، أرى أن تشاؤمنا وثقة الأرجنتين هي أفضل طريقة لنا لنخوض فيها المباراة”.

وأضاف ” دائما نراهن على روح اللاعب السعودي وحماسه وقتاليته وفاعه عن اسم بلده، يمكن هذه المواجهة تذكرني بمباراة الهلال وتشيلسي حيث سيكون فيها حماس كبير وقتال “.

 

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&#8220;الجاسر&#8221;: مواجهة الأخضر والأرجنتين تذكرني بمواجهة الهلال وتشلسي وهذه الأجواء لمصلحتنا (فيديو)

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