أكدت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعاني من مشكلة كبيرة بسبب هاتف iPhone 14 Plus، نظرا لقلة الطلب عليه بشكل كبير، حيث كانت قررت الشركة خفض إنتاجه منذ أسابيع قليلة، كما يبدو أن الشحنات الخاصة بشاشة الهاتف تقترب من الصفر.

وبعد عامين من مبيعات iPhone mini المخيبة للآمال، كانت قرار أبل هو التخلي عن عامل الشكل الصغير واحتضان الهواتف فائقة الحجم من خلال تقديم iPhone 14 Plus، وعلى الرغم من الإجراء الذي أخذته آبل عند قرارها إطلاق iPhone 14 Plus بشاشة كبيرة، إلا أن ذلك لم يتم كما هو مخطط له.

وتضاءل الطلب على الهاتف الذي جاء بشاشة قياس 6.7 بوصة؛ حيث زعمت مصادر متعددة الشهر الماضي أنه طُلب من الموردين خفض إنتاج المكونات الخاصة به أو إيقافه تمامًا، وأبلغ المحلل روس يونج أنه من المقرر أن تكون شحنات شاشة iPhone 14 Plus قريبة من الصفر في ديسمبر مع توقف الطلب عليه، حيث تمتلك آبل بالفعل طرازات iPhone 14 Plus أكثر مما يمكنها بيعه.