أوضح مدير تعليم النماص عمر الغامدي أن الاختبارات انطلقت وفقاً لخطط وبرامج تم إعدادها من قبل اللجان ومديري المدارس.
وقال الغامدي :” اليوم انطلقت الاختبارات في جميع المدارس بكافة المراحل التعليمية وفق خطط أعدت من قبل زملائي مديري المدارس لاستقبال الطلاب وتهيئة القاعات الدراسية”.
وأضاف :” الإدارة بكافة قيادتها والمشرفين التربويين في جولاتهم اليوم لكافة المدارس لمتابعة الاختبارات، ونتمنى التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب”.
فيديو | مدير تعليم النماص عمر الغامدي:
انطلقت الاختبارات وفقاً لخطط وبرامج تم إعدادها من قبل اللجان ومديري المدارس#برنامج_اليوم pic.twitter.com/u2NTMruDxg
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 20, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً