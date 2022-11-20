أوضح مدير تعليم النماص عمر الغامدي أن الاختبارات انطلقت وفقاً لخطط وبرامج تم إعدادها من قبل اللجان ومديري المدارس.

وقال الغامدي :” اليوم انطلقت الاختبارات في جميع المدارس بكافة المراحل التعليمية وفق خطط أعدت من قبل زملائي مديري المدارس لاستقبال الطلاب وتهيئة القاعات الدراسية”.

وأضاف :” الإدارة بكافة قيادتها والمشرفين التربويين في جولاتهم اليوم لكافة المدارس لمتابعة الاختبارات، ونتمنى التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب”.