أشاد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر بما فعلته دولة قطر الشقيقة بشأن تنظيم كأس العالم 2022‪

وقال الجاسر :” لا تستطيع أي دولة في العالم أن تفعل مافعلته قطر في كأس العالم من جميع تلك الامكانيات التي تم توفيرها إلى جانب تأسيس عدد من البنية التحتية”.

وأضاف ” يعتبر ذلك تحد كبير ولكنه غير مسبوق ولن ينجح أحد في أن يوفر نا وفرته قطر لهذه النسخة من كأس العالم”.