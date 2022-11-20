أشاد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر بما فعلته دولة قطر الشقيقة بشأن تنظيم كأس العالم 2022
وقال الجاسر :” لا تستطيع أي دولة في العالم أن تفعل مافعلته قطر في كأس العالم من جميع تلك الامكانيات التي تم توفيرها إلى جانب تأسيس عدد من البنية التحتية”.
وأضاف ” يعتبر ذلك تحد كبير ولكنه غير مسبوق ولن ينجح أحد في أن يوفر نا وفرته قطر لهذه النسخة من كأس العالم”.
فيديو | الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر: لا تستطيع أي دولة في العالم أن تفعل ما فعلته قطر في تنظيم #كأس_العالم2022#المنتصف pic.twitter.com/ST16MhVPKP
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 19, 2022
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