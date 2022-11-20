لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 30 آخرون إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل على طريق “رأس غارب – الزعفرانة” شمال محافظة البحر الأحمر مصر .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيم تم إيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث المأسوي.

وأوضح مصدر أمني أن الحادث وقع نتيجة اصطدم أتوبيس كان يسير بسرعة زائدة بتريلا من الخلف، ويعتقد أن سبب الحادث هو نوم السائق، وجار تشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث، وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب ومديرية أمن البحر الأحمر.