يعد الموز مهم جدا لمعظم أجهزة وأعضاء الجسم ودرء الأمراض؛ حيث يساعد على بناء العضلات الخالية من الدهون وتعافي العضلات أسرع.

ويحتوي الموز على مادة التربتوفان ويحتوي الموز أيضًا على النورإبينفرين الذي يساعد على تنظيم التوتر، كما يساعد على إنقاص الوزن لاحتواءه على قدر ضئيل من السعرات وزيادة الشبع وخفض الشهية ويؤدي إلى أكسدة الدهون بشكل أكثر كفاءة.

ويقلل الموز الكوليسترول السيئ لاحتوائه على فيتوسترولس ، وهي مركبات لها تأثيرات مخفضة للكوليسترول الضار وصحة القلب ، وصحة المناعة ، وصحة الجهاز الهضمي ، ووظيفة الجهاز العصبي”، كما يحافظ على صحة العظام، حرق الدهون، إزالة السموم.