كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن قواتها شنت عملية “المخلب-السيف” الجوية في شمال العراق وسوريا، معتبرة أن هذه المناطق يستخدمها إرهابيون كقواعد.

وقالت الدفاع التركية في بيان إن العملية أطلقت “وفقاً لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه”.

وأشارت إلى تنفيذ ضربات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، مبينة أن هذه القواعد تُستخدم لشن هجمات على تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان “تلك الضربات استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني المحظور وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تقول تركيا إنها جناح لحزب العمال الكردستاني” .