أوضح الرئيس التنفيذي لمركز تخطيط القوى العاملة الصحية الدكتور زياد نقشبندي أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسعى إلى إيجاد مجتمع صحي من خلال 4 مسارات.

وقال نقشبندي :” الهيئة تتخذ 4 مسارات رئيسية أولها المشاركة في التخطيط لاحتياجات القوى العاملة الصحية عبر معرفة الفجوات مابين العرض والطلب ومحاولة موائمة ما يحتاجه سوق العمل من كفاءات وتوفيرها بحيث تتواءم مع رؤية وحاجة المملكة”

وأضاف ” ثانياً ، بناء القدرات والكفاءات الذي يحتاجها القطاع في مجال الصحة الرقمية، والأمر الثالث هو تقديم برنامج إلكتروني للتعليم وخصصته للطب الاتصالي، وأخيراً فإن الهيئة الصحية تدعم الجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية في بناء الأبحاث التي يحتاجها هذا المسار”.