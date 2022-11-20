أكدت صحيفة “ميرور” أن نادي تشيلسي مستعد للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في موسم الانتقالات الشتوي المقبل، في حالة واحدة.

وذكرت أن كريستيانو رونالدو لن يكون له مكان في مانشستر يونايتد، بعد الحوار الناري الذي أجراه مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان، وهاجم فيه النادي والإدارة والمسؤولين والمدرب إريك تين هاغ.

وقالت الصحيفة، أن تشيلسي مستعد لضم رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل، حال فسخ عقده من قِبل إدارة مانشستر يونايتد، وسبق أن ارتبط تشيلسي بضم رونالدو، في الصيف الماضي، ولكن مدرب الفريق آنذاك توماس توخيل رفض تلك الصفقة.