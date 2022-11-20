تسارع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوى في 40 عاما عند ٣.٦٪ في أكتوبر بسبب ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأشارت تقارير إلى أن اليابان لديها قدر هائل من الديون تبلغ 262.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0٪ على السندات لأجل 10 سنوات.

وأبانت بأن البنك المركزي الياباني يشتري أكثر من 50٪ من السندات الحكومية في البلاد بأموال ورقية، مبينة أنه في حال تسارع التضخم إلى 10٪ في اليابان ، فلن يتمكن البنك المركزي من محاولة رفع سعر الفائدة والتوقف عن طباعة النقود ، وإلا فإن الحكومة ستفلس على الفور.

ولفتت إلى أن الين الياباني سيشهد انخفاضًا قويًا إضافة إلى زيادة في تكلفة الواردات ، وزيادة أكبر في التضخم مع الانتقال إلى التضخم المفرط، مشيرة إلى أنه رد فعل متسلسل في النظام المالي العالمي.