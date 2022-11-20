أكد استشاري طب الأسرة الدكتور عبدالله الرحيلي أن الأمراض التنفسية ومرض الجهاز الهضمي والقلق أبرز مايُصيب الطلاب أيام الاختبارات النهائية.

وقال الرحيلي :” الأمراض التنفسية عادة تنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحمل بالفيروس أو لمس الأسطح الملوثة، ومن ثم لمس العينين والأنف مباشرة”.

وأضاف ” ننصح الأهالي بأخذ لقاح الإنلفونزا الموسمية تفادياً للإصابة بها وحتى لا تنتقل العدوى إلى أبنائهم”.