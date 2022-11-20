رفض النجم المصري محمد صلاح، مصافحة إحدى المضيفات خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر ونظيره البلجيكي التي أقيمت الجمعة الماضي في الكويت.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر صلاح متوجها ناحية المكان المخصص لاستلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومع مصافحته رجلين من اللجنة المنظمة للمباراة، مدت سيدة كانت تقف بجوارهم يدها لمصافحته لكنه لم يصافحها، واتخذ مكانه لالتقاط صورة الجائزة.

وظهرت السيدة في موقف بالغ الحرج، وهو ما ظهر جليا على ملامحها. وأهدى محمد صلاح لاحقا جائزة أفضل لاعب في المباراة لزميله في منتخب مصر محمود حسن تريزيغيه.