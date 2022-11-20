أكد وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل أن 17 طالباً وطالبة حققوا بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2022 في ألمانيا بمشروع روبوت يخدم فئات المكفوفين والصم والبكم.
وقال المقبل :” يشارك في هذه المسابقة ٩٠ دولة حول العالم، حيث حصد أبناء المملكة المركز الأول بفئة المشاريع في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت في ألمانيا”.
وأضاف ” المشروع الذي قدمه الطلاب عبارة عن روبوت يخدم فئة المكفوفين والصم والبكم ولاقي هذا التصميم من أبنائنا إقبال كبير جدا. ”
فيديو | وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د. محمد المقبل:
17 طالبا وطالبة حققوا بطولة #الأولمبياد_العالمي_للروبوت_2022 في ألمانيا بمشروع روبوت يخدم فئات المكفوفين والصم والبكم#الإخبارية pic.twitter.com/xxf1qVAl3i
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2022
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