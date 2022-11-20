أكد وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل أن 17 طالباً وطالبة حققوا بطولة ‎الأولمبياد العالمي للروبوت 2022 في ألمانيا بمشروع روبوت يخدم فئات المكفوفين والصم والبكم.

وقال المقبل :” يشارك في هذه المسابقة ٩٠ دولة حول العالم، حيث حصد أبناء المملكة المركز الأول بفئة المشاريع في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت في ألمانيا”.

وأضاف ” المشروع الذي قدمه الطلاب عبارة عن روبوت يخدم فئة المكفوفين والصم والبكم ولاقي هذا التصميم من أبنائنا إقبال كبير جدا. ”