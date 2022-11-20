أتاحت وزارة التعليم لجميع منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية للمرتبة الثالثة عشر فما دون تعبئة بطاقة الترقية عن طريق نظام “فارس” الإلكتروني، وذلك حتى30 / 05/ 1444هـ الموافق 2022/12/24م.

وتأتي معايير المفاضلة للترقية (للمرتبة العاشرة فما دون) متضمّنة معيار تقويم الأداء الوظيفي بإجمالي وزن المعيار قدره 30%، ومعيار برامج التطوير والتدريب بإجمالي وزن المعيار 40%، ومعيار المبادرات والإنجازات (العمل التطوعي) بإجمالي وزن المعيار 30%، فيما تضمنت معايير المفاضلة للترقيات في المراتب (11، 12، 13) معيار تقويم الأداء الوظيفي بإجمالي وزن المعيار 30%، ومعيار برامج التطوير والتدريب بإجمالي وزن المعيار 40%، إضافة إلى معيار اختبارات الكفايات القيادية لدى قياس بإجمالي وزن المعيار 30%.