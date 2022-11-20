بالخيول العربية الأصيلة ومركوبة الهجن تم استقبال منتخبي قطر والإكوادور في مدخل استاد البيت قبل انطلاق المباراة الافتتاحية في كأس العالم.

وتنطلق بعد قليل مباراة قطر والإكوادور في مستهل كأس العالم في نسخته 22 التي تستضيفها قطر.

وتسعى قطر لتحقيق بداية إيجابية على أرضها وبين جمهورها في أولى مشاركاتها في الحدث العالمي وفي أول نسخة كأس عالم تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي المقابل، يشارك الإكوادور في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه. ويتضمن سجلها في النهائيات أربعة انتصارات، وتعادلاً واحداً، وخمس هزائم.