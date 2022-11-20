شهد حفل افتتاح منافسات كأس العالم 2022 الذي ينطلق اليوم في قطر حضور العرضة الخليجية ضمن فعاليات الحفل.

وكان حفل افتتاح كأس العالم قد بدأ بتلاوة من القرآن الكريم بقول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

يذكر أن الحفل شهد أيضا عروضا غنائية بجانب تقديم أغنية Dreamers والتي قام بغنائها كل من المغني الكوري جونغكوك من فرقة BTS مع المغني القطري فهد الكبيسي.