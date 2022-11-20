زينت أهازيج المنتخب السعودي حفل افتتاح كأس العالم 2022 المقام الآن في قطر .

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم والتي تستضيفها قطر بدءا من اليوم وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتقام المواجهة الافتتاحية فى النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، بين المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري.