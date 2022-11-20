أوضح مختص التغذية العلاجية يزيد الجميلي أن استخدام هرمون الستيرويد لزيادة الكتلة العضلية يسبب العقم لدى الرجال.

وقال “الجميلي” خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن مركب الستيرويد يعمل على تحفيز هرمون التستوستيرون الذي يفرز من المناطق الذكورية عند الرجال.

وأضاف أن استخدام الستيرويد يخفف من إفراز هرمون التستوستيرون لدى الرجال لأنه إذا وجد بديل له داخل الجسم يصنعه يقوم بتقليل صناعته داخل الجسم وبعد مدة ينقطع إفراز هذا الهرمون ما يسبب العقم.