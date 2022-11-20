كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن غياب البلجيكي روميلو لوكاكو بكأس العالم عن الجولتين الأولى والثانية ضد كندا والمغرب، بسبب الإصابة.

وأفادت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية، أز لوكاكو، سيغيب عن الجولتين الأولى والثانية ضد كندا والمغرب، بسبب الإصابة، حيث لا يزال يعاني من بعض الآلام في العضلة الخلفية.

ويعد غياب لوكاكو بشرى سارة للمنتخب المغربي، الذي يتطلع لتحقيق مشاركة مثالية في كأس العالم، حيث سبق وأن شارك في 5 نسخ سابقة، وفشل في تخطي دور المجموعات 4 مرات بينما تأهل لثمن النهائي مرة واحدة.