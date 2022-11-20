شهدت المباراة التي أقيمت بين منتخبي قطر والإكوادور مساء اليوم تسجيل الأخير لهدف مثير في مرمى المنتخب القطري.

وحاول حارس مرمى المنتخب القطري الحيلولة دون إحراز منافسه للهدف لكن الكرة دخلت في مرماه بطريقة مثيرة دفعت حكم المباراة إلى اللجوء لتقنية “الفار” لحسم مدى صحتها.

وحسم حكام “الفار” الموقف وأكدوا أن الهدف غير صحيح، ليقوم حكم المباراة عندها بإلغاء الهدف بسبب التسلل.

يذكر أن استاد البيت شهد اليوم حفل افتتاح منافسات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر اعتبارا من اليوم وحتى 18 ديسمبر المقبل.