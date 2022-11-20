وجهت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، الشركات إلى ضرورة الالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة عبر برنامج الإيداع الإلكتروني “قوائم” من خلال مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة أو عن طريقة الشركة عبر الموقع الإلكتروني.

وقالت الوزارة أنها تتابع عمليات إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة، مشيرة إلى أهمية مسارعة الشركات بإيداع قوائمها، تطبيقاً لما نص عليه نظام الشركات وتجنباً للعقوبات المقررة في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع، والمحددة بـ4 أشهر للشركة ذات المسؤولية المحدودة من نهاية السنة المالية، وقبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ 15 يوماً للشركة المساهمة المقفلة، والتي تنعقد خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية.

وأوضحت آليات إعداد الوثائق المالية لشركات المساهمة المقفلة، حيث يُعد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، ويتضمن الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى وضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ 45 يوماً.

كما يُعد المديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.