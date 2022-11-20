وثقت الكاميرات قيام أحد مشجعي منتخب الإكوادور أثناء لقاء منتخب قطر في افتتاح كأس العالم المباراة بإشارة الرشوة بعد الهدف الملغي بداعي التسلل.

وكان منتخب الإكوادور، سجل هدفا أول ملغى في الدقيقة 3، على نظيره منتخب قطر، حيث حسم حكام “الفار” الموقف وأكدوا أن الهدف غير صحيح، ليقوم حكم المباراة بعدها بإلغاء الهدف بسبب التسلل.

وظهر المشجع الإكوادوري يشير بعلامة الرشوة فيما غضب مشجع قطري خلفه بعدما شاهده.

يذكر أن فالنسيا، نجم منتخب الإكوادور، نجح في إحراز هدفين لمنتخب بلاده في مرمى قطر، في المباراة المقامة بينهما على استاد البيت.