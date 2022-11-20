قال ماهر الأحدب، استشاري جراحة تجميل، إن الشامات الوراثية العملاقة أحيانا تأخذ نصف الجسم أو أكثر، وقد تتحول أحيانا إلى أمراض سرطانية، وأحيانا بعد فحصها تكون حميدة ولا يوجد بها ورم.

وأضاف أن الأطباء أحيانا يستخدمون ممددات الأنسجة التي يتم حقنها في المنطقة السليمة بجانب الشامة العملاقة بحيث يتمدد الجلد الطبيعي وتحدث مرونة تمكن الطبيب من استئصال الشامة الكبيرة جراحية، وتغطية مكان الشامة بالجلد المتمدد، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن الشامات هي عبارة عن تركز الخلايا الصبغية في البشرة، ويجب أن يتم الانتباه لها والحذر إذا كان حجمها أكبر من 10 ملي.

د. ماهر الأحدب – استشاري جراحة تجميل: الشامات الوراثية العملاقة أحيانا تأخذ نصف الجسم أو أكثر، ومعرضة أكثر من غيرها للتحول إلى أمراض سرطانية @MaheralahdabMD#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wzeT8N4XKu — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 20, 2022