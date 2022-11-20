كشف والد الممثلة المصري، ياسمين صبري أسرارا جديدة عن حياة ابنته العاطفية والدراسية وعلاقته بها.

وقال الدكتور أشرف صبري خلال لقاء تلفزيوني إن والدة النجمة الشهيرة كانت السبب في انفصالها عن زوجها الأول (دودي) طبيب العيون، مشيرا إلى أن الأخير كان دائم الشكوى من علاقتهما.

وأضاف أشرف صبري إن ابنته الفنانة لم تحب الدراسة، وإنها دائما كانت تتعرض للفصل من الجامعة.

وأوضح أنه لم يغضب من نصيحة الفنان محمود عبد العزيز بابتعادها عن الوسط الفني.

ولفت إلى أن ابنته لم تكن تحب العمل الروتيني والجلوس على المكاتب مؤكداً أنها لا تحب الالتزام.