علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك على فعاليات كأس العالم التي انطلقت اليوم الأحد في قطر.

وقال علاء مبارك: “نجاح كبير نفتخر به جميعا بإستضافة أول مونديال على أرض عربية قطر”.

وتابع: “لكن لن ننسى أنها ركبت موجة الخريف العربي وتبنت مشروعاً هداماً لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأى العام عبر أعلامها ودورها فى دعم جماعة إرهابية وكانت ملاذاً لهم بعد هروبهم كما تورطت فى قضية التخابر”، مختتما بقوله: “حفظ الله مصر”.

وانطلقت اليوم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم قطر 2022، بمواجهة الإكوادور وقطر، والتي انتهت بفوز الأول 2-0.