شهد سوق واقف في قطر مواجهة مشتعلة بين جماهير منتخبي السعودية والأرجنتين قبل مواجهتهما المنتظرة بالمونديال.

وتوقع جمهور الأخضر الفوز على الأرجنتين بأربعة أهداف نظيفة، فيما تغنى جماهير الأرجنتين بالنجم ليونيل ميسي مؤكدين أنه سيحسم المباراة لصالحهم.

وتهد المواجهة المنتظرة بين المنتخبين هي الأبرز في كأس العالم كما أنه تعتبر المواجهة الأخيرة لميسي في كأس العالم.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، في البطولة التي تنطلق خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المُقبل.