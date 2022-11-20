قال عضو مجلس شورى سابق حمد القاضي أن نظام الثلاثة فصول له سلبيات أكثر من الإيجابيات.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج “ياهلا” أن أي تنظيم يعتبر تجربة ومن حق أي جهة أن تجرب أي تنظيم ترى فيه الصالح والإيجابيات.

وتابع أن كل قرار له إيجابيات وسلبيات ، ولكن قرار الفصول الثلاثة سلبياته أكثر لعدة أشياء أولها أن المناهج تنتهي في فصلين ، إلا إذا تم تغيير المناهج بحيث تناسب مدة الثلاثة فصول.