في واقعة غريبة، أقدم رجل في محافظة الشرقية بمصر على طلب إجراء فحص عذرية ابنته من أجل أن يُخرس ألسنة كل من تلاسن على ابنته وشكك فيها، وما أن ظهرت النتيجة لتؤكد عذرية ابنته وأن غشاء بكارتها سليم تمامًا، حتى انتشرت صورة ضوئية من التقرير الطبي بين مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقام والد الفتاة احتفالية؛ وحمل ابنته فوق أكتافه وهي تلوح بقطع قماش بيضاء وسط جموع من أهالي القرية المعروفة باسم المسلمية في محافظة الشرقية،

وأظهر مقطع فيديو الفتاة يحملها والدها ويطوف بها أرجاء بلدته وسط تعقيب بصوتٍ عال من أحد الأشخاص الذي تقمص شخصية المذيع: الشريفة العفيفة وصلت يا بلد.

وكشفت مصادر أن الفتاة تزوجت منذ أيام ، ثم طلقها زوجها بدعوى العذرية، فطلب والدها إجراء فحص عذرية ابنته ، وأثبت الطب الشرعي عذريتها.