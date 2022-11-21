كشف المحلل السياسي أحمد الفراج، عن أسباب تدفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لعدم العودة إلى منصة تويتر مرة أخرى.

وقال أحمد الفراج:”ترمب ترشح للرئاسة باستراتيجية مختلفة، بدأها باستبعاد ابنته ايفانكا وزوجها، ولذا قد لا يعود لتويتر لعدة أسباب:

١- صعب أن يتخلى عن التطبيق الذي أسّسه بعد طرده من تويتر، خصوصا أنه تاجر، يتنافس مع تاجر آخر “ماسك”.

٢- ترمب نرجسي، وصعب أن يعود لتطبيق طرده سابقا، وقد يطرده مرة أخرى.

وتابع:”بعد انتهاء التصويت الذي طرحه إيلون ماسك حول إعادة حساب ترمب، والذي شارك فيه أكثر من ١٥ مليون وجاء لصالح ترمب: هل أدركتم الآن أن اليسار المتطرف لا شئ، دون دعم النخب والإعلام الحرّ له أين ال ٨١ مليون؟!”.

وعلق:” الخلاصة.. استفتاء مسك يثبت عطب التصويت بالبريد في انتخابات ٢٠٢٠ و ٢٠٢٢”.