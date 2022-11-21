أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 4 حالات يحق لهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة بعد ترك العمل.

وقال التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي بموقع تويتر بأنه يحق للمشترك/ المشتركة الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية استلام تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقًا لعدة حالات هي:

– المنتقل إلى عمل خاضع للتقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من سنة.

– من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب صلاحية السجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.

– المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفقًا للشروط المحددة لذلك.

– من أسقطت عنه الجنسية السعودية

جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المتابعين بشأن الحقوق التأمينية بعد ترك العمل.