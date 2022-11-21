استعرضت الفنانة المصرية إلهام شاهين جمالهاعبر عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة فيسبوك.

وبينت الصورة الفنانة إلهام شاهين مهرجان السينما الدولي، بإطلالة متميزة مرتدية بدلة سوداء مطرزة.

وفي وقت سابق دعمت الفنانة إلهام شاهين ابنة شقيقتها وقالت : إلهام بلغتنى أنها داخلة تصور فيلم وداخل المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة، مشيرة إلى أنها قدمت فيلم “واحد صفر” ودخل مهرجان فينيسيا بعد 30 عام، وعندما علمت ان فيلم صاحبتى شارك في مهرجان فينيسيا تأكدت أنه فيلم مختلف ويستحق الإشادة.