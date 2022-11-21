كشف الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، عن المرأة التي يعشقها الرجل، مقدما نصيحة للأزواج والزوجات بشأن الإشباع العاطفي والجنسي.
وقال عبدالله السلمان:”الرجل لا يعشق المرأة الأجمل هو يعشق المرأة التي تعطيه شعور أجمل”.
وأشار:”بعض الأزواج يشتكي من تمنع زوجته وتهربها من العلاقة الحميمية ؛ وكذلك بعض الزوجات تشتكي من الموضوع نفسه من زوجها”.
وتابع:”الإشباع العاطفي والجنسي من أهم أهداف الزواج ولذا لابد من إيلاء هذا الموضوع أهمية كبرى ولو لم يصلا لحل مناسب فلابد من استشارة المختصين كي لايستمر هذا الخلل الكبير”.
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