كشف الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، عن المرأة التي يعشقها الرجل، مقدما نصيحة للأزواج والزوجات بشأن الإشباع العاطفي والجنسي.

وقال عبدالله السلمان:”الرجل لا يعشق المرأة الأجمل هو يعشق المرأة التي تعطيه شعور أجمل”.

وأشار:”بعض الأزواج يشتكي من تمنع زوجته وتهربها من العلاقة الحميمية ؛ وكذلك بعض الزوجات تشتكي من الموضوع نفسه من زوجها”.

وتابع:”الإشباع العاطفي والجنسي من أهم أهداف الزواج ولذا لابد من إيلاء هذا الموضوع أهمية كبرى ولو لم يصلا لحل مناسب فلابد من استشارة المختصين كي لايستمر هذا الخلل الكبير”.