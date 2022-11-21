رد اختصاصي التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان، على سؤال “هل المحليات الصناعية مثل ستيفيا صحي؟”.

وقال عبدالعزيز العثمان:”المحليات الصناعية في أسواقنا ومنها ستيفيا آمنة لكنها غير صحية، ولا أعرف أي محلي طبيعي”، مشيرا:”لا أنصح بالمحليات الصناعية ولا استخدمها”.

وأجاب عبدالعزيز العثمان على سؤال آخر “هل يضعف سكر ستيفيا خصوبة الرجال؟”، قائلا:” أثبتت الدراسات أن تناول ستيفيا باستمرار يخفض هرمون الذكورة (التستيرون) لحيوانات التجارب “الجرذان”، لافتا:”لا يوجد تأثيرات مؤكدة على الإنسان”.