كشفت مدينة الملك فهد الطبية، عن مجموعة من الطرق حول كيفية التعامل مع مزاجية الطفل في الأكل بشكل صحيح دون أن يتم إجباره.

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن تلك الطرق تتضمن تنظيم أوقات الوجبات، مع تقديم الطعام للطفل من 10 إلى 15 مرة حتى يعتاد عليه، وتناول العائلة أطعمة صحية، واللعب لتحفيزه على الأكل، وإشراكه في إعداد الوجبات، ووضع طعام جديد.

وأشارت إلى أن الطرق تشمل أيضاً تقديم منكهات طبيعية لترغيب الأطفال، وتقديم الطعام على شكل أصابع، لافتةً إلى أنه إذا كان وزن الطفل ضعيفاً مقارنةً مع الأطفال في عمره فقد يحتاج إلى أخصائي تغذية لمساعدة الأم على زيادة وزنه.