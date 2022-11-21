كشفت مجموعة فهد الرشيد للتجارة، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمجال المحاسبة بالرياض.

وأوضحت المجموعة أن مسمى الوظيفة المتوفرة:

– محاسب.

وأفادت بأن المتطلبات والشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الدبلوم فما فوق في تخصصات المحاسبة، المالية.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– مهارات جيدة في الحاسب الآلي.

– معرفة جيدة ببرامج مايكروسوفت أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني :

[email protected]