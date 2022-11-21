كشفت مجموعة فهد الرشيد للتجارة، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمجال المحاسبة بالرياض.
وأوضحت المجموعة أن مسمى الوظيفة المتوفرة:
– محاسب.
وأفادت بأن المتطلبات والشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الدبلوم فما فوق في تخصصات المحاسبة، المالية.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– مهارات جيدة في الحاسب الآلي.
– معرفة جيدة ببرامج مايكروسوفت أوفيس.
وأشارت إلى أن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني :
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