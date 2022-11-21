رصدت مباراة المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري في افتتاح نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، مجموعة من الأرقام يعد بعضها تاريخياً.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري للمباراة الافتتاحية إلى 67372 مشجعاً داخل إستاد البيت، وسجل المنتخب القطري أول مشاركة له في تاريخ البطولة التي انطلقت في العام 1930.

وفي السياق قام اللاعب إينر فالنسيا، بتسجيل أول هدف وأول ضربة جزاء في مونديال 2022، وحصل سعد الشيب حارس مرمى قطر أول بطاقة صفراء في البطولة في الدقيقة 15.

والجدير بالذكر أن نسبة استحواذ المنتخب القطري في المباراة بلغت 40 % مقابل 46 % للإكوادور، و14 % في المنافسة بينهما، كما بلغت حالات التسلل 7 منها 3 للمنتخب القطري، بينما المخالفات فكانت 30 مخالفة بواقع 15 لكل منتخب، وجاءت الضربات الركنية واحدة لقطر و3 للإكوادور.