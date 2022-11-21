علّق الإعلامي وليد الفراج على توقع لأحد مشجعي المنتخب بتأهل الأخضر رفقة منتخب الأرجنتين إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022.
وقال المشجع في حديثه لبرنامج “أكشن مع وليد” :” منتخبنا سيتأهل مع الأرجنتين ومنتخبا بولندا و المكسيك سهلين.”
ليعلق الفراج على كلام المشجع قائلا “الله يرزقني تفاؤلك”، وتابع: “لو صارت بقول هذا اللي يفهم كوره في البلد”.
مشجع: #المنتخب_السعودي سيتأهل مع الأرجنتين ومنتخبا بولندا و المكسيك سهلين#وليد_الفراج: الله يرزقنا تفائلك 😅#السعودية_الارجنتين#أكشن_مع_وليد
يعرض على #Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrdtfu#MBCAction pic.twitter.com/8sInYtxgL3
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 20, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً