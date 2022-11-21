علّق الإعلامي وليد الفراج على توقع لأحد مشجعي المنتخب بتأهل الأخضر رفقة منتخب الأرجنتين إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وقال المشجع في حديثه لبرنامج “أكشن مع وليد” :” منتخبنا سيتأهل مع الأرجنتين ومنتخبا بولندا و المكسيك سهلين.”

ليعلق الفراج على كلام المشجع قائلا “الله يرزقني تفاؤلك”، وتابع: “لو صارت بقول هذا اللي يفهم كوره في البلد”.