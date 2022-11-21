أعلنت مؤسسة (مسك) بدء التقديم في (برنامج الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب)، لتمكين حديثي التخرج السعوديين من خلال برنامج تعليمي مخصص وتدريب على رأس العمل.

وأوضحت أن مسمى البرنامج هو مسك x الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب، مبينة التخصصات المطلوبة:

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الصناعية.

– هندسة التصنيع.

– هندسة الإنتاج.

– هندسة التصميم.

– هندسة البرمجيات والأجهزة.

– الهندسة الكهربائية.

– إدارة المشاريع.

– سلسلة التوريد.

– إدارة الأعمال.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م، وذلك من خلال الموقع