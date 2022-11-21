تسجيل دخول
إنشاء حساب
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الاعداد السابقة للصحيفة
«
‹
November 2022
›
»
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
الاثنين
21 نوفمبر
الرئيسية
الأخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال وأعمال
أخبار رياضية
فيديوهات
أخرى
الخبر فى صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
وثائقيات
قلم حر
مقالات
عالم المرأة
عالم السيارات
الخبر فى صورة
وثائقيات
الرئيسية
الخبر في صورة
حياتنا البسيطة في الماضي الجميل
حياتنا البسيطة في الماضي الجميل
منذ 43 دقيقة
0
135
الواتس اب
فيسبوك
تويتر
سناب شات
تابعوا
صدي
على
التعليقات
اترك تعليقاً
إرسال
أخر الأخبار
“مسك الخيرية” تعلن برنامج على رأس العمل
منذ 14 دقيقة
0
1100
“التعليم” تؤكد أن توزيع درجات السؤال الخطأ يتم في الاختبارات لمصلحة الطالب
منذ 18 دقيقة
0
1100
رجل يطلق النار على يده بالخطأ
منذ 29 دقيقة
0
1100
المياه الوطنية تنفذ خطوط وشبكات الصرف الصحي في تبوك
منذ 34 دقيقة
0
1100
شركة ايجكس للخدمات اللوجستية تعلن عن فتح باب التوظيف
منذ 39 دقيقة
0
1100
التعليقات
اترك تعليقاً