“التعليم” تؤكد أن توزيع درجات السؤال الخطأ يتم في الاختبارات لمصلحة الطالب

قامت وزارة التعليم بتحديد إجراءات معالجة اكتشاف خطأ في الأسئلة أثناء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1444.

وأوضحت الوزارة، أنه إذا اكتشف خطأ في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب والطالبات فتتم معالجة الوضع، بحيث تبقى الأسئلة على حالها، ويحرر محضر بذلك تتصرف في ضوئه اللجنة، وفق الآتي:

١: إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة.

٢: إعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة.

وأفادت الوزارة، بأنه يمنع منعاً باتاً دخول أجهزة الهاتف الجوال إلى قاعة الاختبار، ويمنع استخدامه وعند ثبوت استخدامه في الغش يحرر محضر رسمي بذلك.

وأكدت أن ظروف أسئلة كل مادة تُفتح حسب جدول الاختبار من قبل لجنة الإشراف والملاحظة، وبحضور معلم المادة (إن أمكن ذلك).