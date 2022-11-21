ظهر نجم هوليوود مورجان فريمان (85 عاماً) وهو يرتدي قفازاً في يده اليسرى، خلال حفل افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر؛ حيث يرافق القفاز النجم صاحب الحنجرة الذهبية منذ حادث السير الذي تعرض له قبل 14 عاماً والذي نجم عنه شلل في اليد.

ونجا فريمان بأعجوبة من الحادث بعد انقلاب سيارته أكثر من مرة على طريق ميسيسيبي السريع وهو إلى جانب شلل يده اليسرى يعاني ألماً مستمراً من حالة عضلية يطلق عليها «fibromyalgia» نجمت عن كسر كتفه أثناء الحادث.

ولا يظهر فريمان بالقفاز الطبي الذي يضمن تدفق الدم في عروق يده في صوره وتسجيلات الفيديو، لكنه لم يمانع مواساة رفيقه في حفل الإفتتاح، القطري غانم المفتاح (20 عاماً)، بمشاركة إعاقته.