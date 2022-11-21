تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، على تعديل نظام حماية البيانات الشخصية، وأعدت في هذا الإطار عدة تعديلات طرحتها على منصة “استطلاع” لمنح كافة الجهات العامة والخاصة وغير الربحية والأفراد الفرصة لإبداء تعليقاتهم حيالها.

وأوضحت التعديلات الحالات التي يجوز فيها لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وهي حالات المحافظة على المصلحة العامة أو الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إذا كان النقل متعلقاً بتنفيذ التزام بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها، أو إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.

وذكرت التعديلات المقترحة حقوق صاحب البيانات الشخصية، ويشمل ذلك الحق في العلم، وإحاطته علماً بالأساس النظامي لجمع بياناته والغرض من جمعها، وحق الفرد في الوصول إلى بياناته الشخصية المتوفرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة التاسعة من النظام.